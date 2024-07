Päev Muumimaal. „Ahhetasime koos lastega, kas see kõik on ikka päris?“

Kuigi Muumimaale minekut ootasid kõik pereliikmed, siis mina veidi pelgasin: mis siis, kui meie hiljutine Lottemaa külastus kaalub kõik üle ja lapsed keeravad otsa ringi? Arete(2) palub endiselt igal hommikul, et me viiksime ta Lottemaale. Aaron(5) vaimustus sel aastal Lottemaast veel enam, kui eelmisel aastal. Aga äkki Muumimaa on sama tore, mõtlesin endamisi? Kõige paremat infot leidsin Muumimaa ametlikult kodulehelt: moomiworld.fi, kus kõik oli väga lihtsalt lahti seletatud. Niisiis: selleks, et jõuda Muumimaale, on vaja sammud seada Soome edelarannikule Naantali linna, mis asub Turust umbes 16 kilomeetri kaugusel ja Helsingist 180 kilomeetri kaugusel. „Emme, tahan tagasi Muumide juurde,“ õhkasid lapsed õnnelikult peale Muumimaal käimist.