Lastearst annab nõu: kuidas kasvatada terveid ja õnnelikke lapsi?

Üldine soovitus on vältida ekraane vähemalt kaks tundi enne magamaminekut. Parema une tagamiseks võiks lastel olla kindel unerutiin, mis aitab neil maha rahuneda ja magamaminekuks valmistuda. See rutiin võiks hõlmata rahustavaid tegevusi: raamatute lugemine või vaikse muusika kuulamine. Samuti on oluline, et magamistuba oleks hubane, madalama temperatuuriga, hämar ja vaikne, et soodustada head und. Sõltuvalt vanusest jääb laste unevajadus 9-11 tunni piiresse, väikelastel on unevajadus veelgi suurem: 11-14 tundi.