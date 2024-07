KRISTIINA BLOGI | Sooviksin, et minu lapsed saaksid juba varakult aru liitintressi võludest ning jõuaksid noorelt oma tulevikku kindlustama hakata

Kui olin umbes 6-7-aastane, sõitsin emaga nr 18 bussiga linnast kodu poole ning ütlesin mingi vestluse käigus kõva häälega, et mina hakkan suureks saades rikkaks. Ema reaktsioon oli vägagi äkiline ning mäletan seda selgelt tänaseni. Ta pahandas minuga valjul häälel, tundes silmnähtavalt kaasreisijate ees piinlikkust lapse sellise väljaütlemise üle. Ema täpsed sõnad pole mul enam meeles, aga küllap vastas ta kuidagi nii, et see on rumal jutt ja rikkaks ei saa hakata ja üleüldse on rikkus ja rikkad inimesed kuidagi „pahad“.