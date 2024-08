Jah, minu karjäär ongi olla ema

Nagu lugematu hulk naisi, ootasin ka mina emadust. Olin kindel, et mul on tulevikus üks, ehk kaks last. Saatus serveeris mulle neid aga kolm. KOLM! Ma poleks eluilmas osanud ennast näha nii suure pere emana, kuid nagu ikka – plaane võid teha igast asendist, elul on asjadele oma nägemus.