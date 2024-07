NOORTESAADE | Millest alustada muusikamaailmas? Muusik EiK: Mis vahet sel on, mida teised arvavad?

Muu hulgas saame teada, et näiteks pilli EiK üldse mängida ei oska ning ütleb julgustuseks kõikidele, kes tahavad proovida läbi lüüa musamaailmas, et omaks tuleb võtta arusaam, et teiste arvamus polegi alati oluline - tähtis on see, mis sulle endale meeldib ja oluline tundub.

Jaagup ja Mirtel on täiesti tavalised gümnaasiumiõpilased, kes seismas õige peatselt algava iseseisva elu hakul. Aga kuidas eelseisvaks eluks võimalikult hästi ette valmistuda? Kuidas just täna tagada endale erinevad võimalused selleks, et tulevikus ja täiskasvanuna võimalikult hästi läbi lüüa? Nendele küsimustele nemad vastust ei tea. Loomulikult pole ühest võluvitsa kellelgi, aga ometigi on palju erinevaid arvamusi, mida noored proovivad ka kuulata ja kuulajatele edasi anda. Selleks on kümne saate jooksul külas erinevad oma valdkonna spetsialistid, kellega nii tõsisemaid jutuajamisi, aga ka meelelahutuslikumaid ülesandeid. Seda kõike ikka selleks, et kõik praegused noored saaksid tulevikus võimalikult edukateks ning mõistlikeks inimesteks.