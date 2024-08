Kuidas me oma magamistoa tagasi vallutasime

Ilmselt on lähenemised erinevad, aga et meie pidasime lisaks lapse täisväärtuslikule unele oluliseks ka vanemate und, hakkasime varakult tegutsema selle nimel, et saaksime oma magamistoa endale tagasi ja lapse sealt välja. Esimene väljakutse oli korteri ümberehitus, sest kuigi põrandapinda jagus, siis eraldi tuba Hõbele polnud. See tuli ehitada suuremat tuba poolitades ja kui Hõbe sai kuuekuuseks, oligi tema väike, kuid armas tuba viimaks valmis.