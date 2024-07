RIINU TRENNIBLOGI | „Käes on kaua oodatud puhkus, muidugi tuleb ette patustamist. Aga varsti hakkan jälle korralikuks!“

Teine mure toiduäpiga on ka see, et valmis ja lihtsat toitu on mugav sisestada. Toksid sisse banaan, keedumuna või poejogurt ja kohe on olemas täpsed andmed, mida ja kui palju see toit sisaldas. Aga kuidas sa sisestad kodust grilliõhtu toidukraami, mis sa nii möödaminnes endale mitme tunni jooksul suhu pistad?! Alustuseks paar erinevat õllekest, siis amps kodust kartulisalatit (kiidad tegijat!), kõrvalt haarad paar kartulikrõpsu, maitsed lapse uut limonaadi (uute toodetega tuleb ju kursis olla), veel natuke tomati-kurgi hapukooresalatit, törts ketsupit, kanasaslõkki kaks... ei, kolm tükki (sest kõik eri marinaadis tuleb ju järgi proovida!), natuke liha ka, klaas veini, ahjusoe leib ürdivõiga (perenaine ju just küpsetas, kuidas sa ei proovi!), paar marja põõsalt jne jne.