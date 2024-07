PODCAST | Psühholoog Rebecca Põldma: oluline on leida lapse ekraanikasutuses tasakaal ja olla ise heaks eeskujuks

Millised on märgid ekraani liigsest kasutamisest? Kas peaks muretsema, et kui lapsele ekraane keelata, jääb ta teistega võrreldes arengust maha? Kuidas mõjutab last vanema liigne nutiaeg? Kas igasugune ekraaniaeg on ikka halb? Kõikidele nendele küsimustele otsime vastust seekordses episoodis. Lisaks jagab Rebecca oma kogemust lapse ekraaniaja nulli viimisest. Ta avaldab, kuidas on läinud üle kahe kuu pikkune periood, mil varasemalt ekraane kasutada saanud kolme aastane on täielikult ekraanidest võõrutatud.