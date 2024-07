Inga Lunge ja Sandar Sillamaa: läbi treeningute oleme paremad emad. Ei tohiks tunda süümepiinu endale aja võtmise pärast

„Meil kõigil on sama palju aega. Muutus peab toimuma mõtteviisis – treening pole midagi, mida tehakse vaid siis, kui aega üle jääb, vaid see on sama oluline kui uni, mis on minu prioriteet number üks. Kuue aasta jooksul emana olen mõistnud, et olen parem ema, kui olen puhanud, treeninud ja hoolitsenud oma vaimse tervise eest. Nii on mul rohkem energiat lastega tegelemiseks. Kui võtan kvaliteetaega iseendale, ei teki süümepiinu. Enamasti tunnen süümepiinu siis, kui kulutan aega pärast pidutsemist pohmaka päevadele või sotsiaalmeedias skrollimisele,“ selgitas Sandra, lisades, et isegi kiiretel aegadel leiab ta trenniks aega – näiteks 20-minutiline HIIT-treening laste mängimise ajal on piisav.

Sandra ja Inga on ühel meelel, et treeningute jaoks aja leidmine sõltub mõtteviisist , prioriteetidest ja planeerimisest . Tasub alustada väikestest sammudest ja lühematest treeningutest. Lisaks ei tohiks tunda süümepiinu , et laste kõrvalt leiad aega iseendale – see on emadele teada tunne. Kvaliteetaeg iseendale on õigustatud ja vajalik.

Kui keskkoolis tähendas treening Sandra jaoks eeskätt kaalulangetust ja järjepidevus lõppes üldjuhul tulemuse saavutamisel, siis tõeline arusaam treeningu tähtsusest ja mõjust jõudis temani pärast esimese lapse sündi. „Kui minu laps oli pooleaastane, mõistsin, et see aeg on vajalik iseendale ning et treening ei ole vaid hea vormi saavutamiseks, vaid ka vaimse tervise hoidmiseks.“

Mõlemal naisel on füüsiline aktiivsus olnud oluline osa elust juba varakult ja aidanud neil hilisemas elus tervislikke harjumusi hoida. Sandra meenutab, et tema sportlikud harjumused said alguse aktiivsest perest: „Käisin jalgpallitrennis ja suusatasin palju koos emaga,“ rääkis ta.

Ingagi on süümepiinu tundnud, kuid need ajad on minevik. „Paljudele naistele tundub iseenda jaoks aja võtmine egoistlik. Ütleksin vastupidi – egoistlik on endale mitte aega pühendada ja siis eeldada, et teised minu närvilise olekuga hakkama peaksid saama. Me vastutame enda eest ise ja see on vastutus, mille eest ei tohiks põgeneda. Alles siis, kui ma olen tasakaalus ja rahuolekus, suudan olla abiks teistele – eelkõige oma lastele ja sõpradele.“

Mõlemad naised usuvad, et lapsed õpivad läbi eeskuju. „Minu lapsed teevad ise ja treenin ka nendega koos palju – näiteks kasutan neid HIIT-treeningutes raskustena,“ rääkis Sandra. Inga märkis, et tema ema käib jõusaalis ja see on teda positiivselt mõjutanud. „Eeskuju on nakkav, isegi, kui me seda ise tähele ei pane.“

Personaaltreeneri roll ja järjepidevus

Tekib küsimus, kuidas tagada treeningutega järjekindlat alustamist ja jätkamist, eriti kui elu on täis kohustusi. Sandra ja Inga jaoks on personaaltreener mänginud selles võtmerolli.

„Teadlikult võtsin ühendust MotFiti personaaltreeneri Toomas Kartinguga, et alustada jälle jõusaalis treenimisega. Personaaltreeneriga treenimine on eriti kasulik siis, kui motivatsiooni- või energiatasemed kõiguvad. Kui oled kokku leppinud aja, on see kohustus, mis aitab järjekindlalt rajal püsida ja lõpuks muutub treening juba eluviisi loomulikuks osaks,“ lausus Sandra.

Inga lisas, et personaaltreener on nagu sõber, kes aitab treeningutel kursil püsida ja motiveerida tagasilanguste puhul. „Treener tuletab meelde ja innustab tagasi jõusaali minema, kui peaks tekkima paus. Lisaks on tema juhendamine hindamatu – alguses ei pruugi ise kõikidele lihasgruppidele mõelda ja sobivaid koormusi õigesti valida,“ selgitas ta. Lisaks soovitab Inga ka spordiklubi liikmelisuse hoidmist, mis on lisastiimul järjepidevuseks.

Füüsilised ja vaimsed muutused