Ettevaatust, muruniiduki tekitatud vigastuste tõttu jõuab EMOsse aina rohkem lapsi. Nõuandeid riskide maandamiseks ja ohutuks niitmiseks

Muret tekitav näide numbrites: Ameerika Ühendriikides Ohios avaldatud statistika tõi välja, et sel suvel on muruniidukite tekitatud vigastuste arv lastele võrreldes 2022 ja 2023 aastaga tõusnud 350%. See tähendab, et järelikult on selle tüütu aga vajaliku majapidamistööga kaasnevatest riskidest vaja rohkem rääkida. Niidukitega seonduvad õnnetused võivad olla katastroofiliste tagajärgedega terve pere jaoks, mistõttu on vaja ohtudesse suhtuda tõsiselt.