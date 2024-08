Kristi Saare: kas oleme nüüd need vanemad, kes lapsele põhjendamatult kalleid tehnikavidinaid annavad, kui talle iPhone’i kinkisime?

Nutitelefoni vajalikkuse üle enam ilmselt liiga palju ei arutleta. Mida tihedama liiklusega linnas elada, seda enam tunneb vanem, et võiks saada telefoni abil lapsega kontakti, kas siis helistades või niisama asukohta jälgides. Täiskasvanutena oleme nii harjunud igale poole minema, telefon kotis või taskus, et tundub kohe veider, kui me pidevas ühenduses ei ole. Seega leppisime abikaasaga kokku, et ka meie laps saab suviseks sünnipäevaks telefoni