5 ohukohta, millele tähelepanu pöörata, et lapse suvi mööduks vigastusteta

Kirsiste sõnul juhtuvad laste vigastused just siis kui lapsed kauaks omapäi jätta – kiikumine, ronimine mänguväljakutel või jalgratta sõitmine. „Vanemad peaksid olema tähelepanelikumad laste meelelahutuse suhtes, mitte laskma neid silmist ja hoolitsema ohutuse tagamise eest.“

Kuidas ennetada suviste tegevustega kaasnevaid ohte

1. Liiklusohutus: kiiver ja liiklusreeglite tundmine on A ja O

Ehkki pärast kooliaasta lõppu väheneb sõiduteedel liiklus, on oluline tuletada lastele meelde ettevaatusabinõusid liikluses – jalgratta ja rulluiskudega sõitmine põhjustab noortele liiklejatele kõige sagedamalt vigastusi, mistõttu tuleb alati kanda kiivrit ning põlve- ja küünarnukikaitsmeid.

Oluline on meeles pidada, et tänava ületamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades ja isegi siis tuleb ohutuses veenduda. Järsku tänavale jooksmine tekitab sõidukitega kokkupõrkeohu. Samuti on vajalik lastele selgitada, et nad räägiks vanematele õues saadud muljumistest või vigastustest, vältimaks olukordi, kus mikroluumurrud või muud vigastused ei parane korralikult.

2. Õues viibimine: järelvalve on oluline

Matkamine, jalgrattasõit ja välitingimustes toimuvad laagrid annavad lastele võimaluse uurida keskkonda ning arendada vastupidavust. Laagrit valides tuleb hoolikalt uurida kogu olemasolevat teavet – kavandatavat programmi, tegevusjuhendajate kogemusi jne. Samuti peaksid lapsed olema õigeaegselt vaktsineeritud puukentsefaliidi vastu.

Puhkuse alguses, kui õpilased veedavad rohkem aega üksi, on samuti oluline, et vanemad räägiksid nendega põhilistest ohutusreeglitest ja kordaksid üle hädaabinumbri 112. Samuti on oluline vanemal veenduda, et lapse telefoni aku on alati enne lahkumist laetud. Paluge lapsel kodust lahkumisest teatada – kuhu ta läheb ja kui kauaks. Lisaks võiks kaaluda jälgimisrakenduse paigaldamist lapse mobiiltelefoni.