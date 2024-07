Lätis toimuvad suvelaagrid aitavad Ukraina lastel kasvõi korraks leida rõõmu ja rahu

Paljude laste eluolu on kurb - mõned neist on jäänud ilma oma isast, teiste vanemad on teadmata kadunud või võetud sõjavangideks. Sõda on neilt võtnud lapsepõlve, mis peaks olema täis lusti ja rõõmu. Selle asemel on nad tunda saanud hoopis näiteks seda, mis tunne on proovida magada, kui kõrvu kostab vaid õhurünnakutest teavitav sireen.

„Need lapsed on ilmselt veidi vaiksemad, sest neid saadavad suured emotsionaalsed läbielamised. Me proovime neile rõõmu tuua,“ ütles Raimonds Graube, kes on laagreid korraldava fondi juhatuse esimees. „Selleks, et näha, kuidas need lapsed naudivad hetkes olemist, ei pea olema psühholoog. Võimalik, et nende isa lasti aasta tagasi maha. Nad elavad tänase nimel ja me loome neile seda rõõmu. See hetk, kus sa näed, et nad kasvõi hetkeks unustavad Ukrainas toimuva traagika, on imeline,“ lisas mees.