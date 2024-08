Roheline ja pahur koletis kannustab tegutsema

Pojal oli paari nädala eest sünnipäev, seitsmes. Sai meilt kingiks telefoni. See on kuidagi traditsiooniks saanud, et enne kooliminekut kingime lastele sünnipäevaks isikliku telefoni – nii on aega mõni kuu kasutamist ja reegleid harjutada, et septembriks esimene vaimustus vaibuks.