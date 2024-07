Patarei allaneelamine on eluohtlik. Patareitootja üritab tulevasi õnnetusjuhtumeid vältida uue innovaatilise tehnoloogiaga

Cari Curtis, Energizeri rahvusvaheline turundusjuht toob välja, mille poolest uus patarei eriline on.

Esimese asjana on pakk varasemast lapsekindel, mis teeb selle avamise keerulisemaks. Teiseks on patareid kaetud spetsiaalse kihiga, mis tekitab suhu sattudes äärmiselt kibeda maitse ning hoiab loodetavasti ära selle alla neelamist. „Kiht ei ole mürgine, aga selle tekitatud maitse on niivõrd halb ja kibe, et innustab last seda koheselt välja sülitama,“ selgitab Curtis.

Viimase uudisena on Energizeri uutel patareidel spetsiaalne värvikiht. Kui patarei süljega kokku puutub, tekitab see reaktsiooni, mis muudab suu koheselt siniseks. See omakorda annab lapsega koos viibivatele täiskasvanutele koheselt märku, et laps on patarei suhu pannud, mis lubab kiiresti tegutseda ja abi otsida.

Ühe pere tragöödia viis seaduste karmistamiseni

Uued patareid on loodud koostöös mittetulundusühinguga Reese’s Purpose. Reese Elizabeth Hammsmith oli vaid 18. kuu vanune, kui ta suri traagiliselt pärast nööppatarei alla neelamist. Reese’i vanemad on pärast ta surma teinud visalt tööd selle nimel, et sama ei juhtuks teiste lastega. See on hõlmanud ka seaduse loomist, mille kohaselt peavad nööppatareisid nõudvad patareipesad olema avatavad vaid spetsiaalse tööriistaga või kasutades kaht eraldiseisvat ja üheaegset käeliigutust. Seda selleks, et minimaliseerida võimalust, et väikelaps suudaks ise patareid kätte saada.

Loodame, et ka Eesti edasimüüjad võtavad patareid kiiresti müüki!

Allikas: scarymommy.com