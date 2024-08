Algas rahvusvaheline rinnaga toitmise nädal! „Eesti emade imetamist puudutavad mured on sageli sarnased“

„Kuuel esimesel elukuul saab beebi rinnapiimast kätte kõik vajaliku kasvamiseks ja arenemiseks, mistõttu ei vaja rinnaga toitmise korral laps kuni 6. elukuuni lisavedelikke nagu vesi, tee või mahl, ega ka mitte tahket toitu. See tähendab, et imetamine on ema ja lapse jaoks mitte ainult tervislik, vaid see on ka soodsaim ja kõigile võrdselt kättesaadav võimalus pakkuda oma lapsele parimat,“ jätkab Põldma.

Paraku ei ole rinnaga toitmise alustamine emadele alati lihtne, ja ilma haiglate juures tegutseva tugistruktuurideta, nagu imetamisnõustamiskabinetid, paljud noored emad ja pered loobuksid imetamisest varem, andes rinnapiima asemel kunstlikke segutoite ning minnes lapse toitmisel varem üle tahkele toidule. Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel on aga oluline last toita esimesel kuuel elukuul ainult rinnapiimaga ning sobivusel jätkata imetamist ka lapse teisel ja kolmandal eluaastal, sest imetamine paneb aluse inimese tervisele ja arengule kogu hilisemaks eluks.

Põldma sõnul on Eesti emade imetamist puudutavad mured sageli sarnased: „Laps ei hakka rinda korralikult võtma, imetamine on valus, rinnanibud lähevad katki, tekib piimapais, laps oksendab pärast iga söögikorda, laps sööb pidevalt ja on ikka näljane, rinnas ei tundu piima olevat või laps hakkab rinda hammustama – kõigile neile muredele on lahendused olemas ning samuti tuleb arvestada, et esimestel elukuudel läbivad ema ja laps väga kiire arenguetapi, kus professionaalne nõu võib vajalik olla. Imetamisnõustaja aitab saavutada emade individuaalseid rinnaga toitmise eesmärke ning toetab WHO soovitust jätkata rinnaga toitmist kuni lapse loomuliku võõrdumiseni rinnast.