Kuidas valida oma beebile õigeid mähkmeid: nõuanded ja soovitused

Head mähkmed peavad olema hästi imavad. Nii hoiad beebi nahka ja vähendad mähkmelööbe ja punetuse riski. Eriti oluline on valida ööseks eriti imavad mähkmed, et tagada beebile mugav ja kuiv uni.

Riidest mähkmete kasutamine nõuab aga rohkem aega ja vaeva, kuna neid tuleb regulaarselt pesta ja hooldada. Samuti peab neid olema korraga piisavalt palju, et mähkmed poole päeva pealt otsa ei saaks ning nii, kuidas beebi kasvab, tuleb ka uusi suuruseid juurde osta. Siiski on need enamasti pikalt kasutatavad.

Riidest mähkmed on korduvkasutatavad ja seega keskkonnasäästlikumad. Need on valmistatud pehmest ja hingavast, enamasti ka naturaalsest materjalist, mis on beebi naha vastu õrn. Paljud korduvkasutatavad mähkmed on rõõmsate värvide ja mustritega.

Ühekordselt kasutatavad mähkmed on mugavad ja kergesti kasutatavad. Need on väga imavad ja pakuvad lapsele vajalikku kuivust ning pehmust. Ka lapsevanemal on lihtsam, sest kui mähkmed on oma eesmärgi täitnud, saab need prügikasti visata ja muud vaeva enam nägema ei pea. Ühekordsed mähkmed on saadaval igas suuremas poes.

Materjal

Mähkmete materjal peaks olema pehme ja hingav. Vastsündinu mähkmed peavad olema naha vastu eriti õrnad. Naturaalsetest materjalidest mähkmed vähendavad nahaärrituse ja allergiliste reaktsioonide riski. Riidest mähkmete puhul on materjali valik väga lai, ühekordsete mähkmete puhul pole materjal küll naturaalne, kuid see vastab tänapäeva kõrgetele standarditele.

Elastne vöökoht ja jalasääred

Elastne vöökoht ja jalaosad tagavad mähkmete parema sobivuse ning liikuvuse. Need aitavad vältida määrdumisi ja tagavad, et mähkmed püsivad paigal ka siis, kui beebi palju liigub. Eriti oluliseks saab see beebi kasvamisel ja roomama õppimisel.

Siinkohal tasuks eristada, et on olemas teipmähkmed ja püksmähkmed. Teipmähkmed ei pruugi väga aktiivse beebi puhul enam hästi vöökohast sobituda ning ka paigaldamine muutub keerulisemaks. Seega tasuks beebi kasvades proovida püksmähkmeid, mida saab kerge vaevaga lihtsalt jalga tõmmata.

Dermatoloogiliselt testitud

Dermatoloogiliselt testitud mähkmed on läbinud spetsiaalsed testid ja uuringud, et tagada nende ohutus ning sobivus tundlikule beebi nahale. See tagab, et mähkmed ei põhjusta nahaärritust ega allergiat.

Hind

Mähkmetele võib kuus kuluda üsna arvestatav summa. Mähkmete hind varieerub ülaltoodud omaduste tõttu. Kuigi kallid mähkmeid võivad olla ideaalsed allergikule või eriti tundlikule nahale, ei jää odavamad mähkmed alati alla. On oluline leida tasakaal kvaliteedi ja hinna vahel.

Nippe mähkmete valimisel

Proovi erinevaid mähkmeid

Igal beebil on erinev nahk ja tundlikkus. Näiteks mähkmed vastsündinule peavad olema eriti õrnad. Proovi erinevaid mähkmeid, et leida lapsele sobivaim variant. Selleks on head väikesed pakid, mille puhul saad üsna kiiresti aimu, kas see bränd sobib.

Ära varu üle