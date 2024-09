Lapsi ei tohi päeval magama sundida

Juba mitu aastat on Eestis olnud teravalt päevakorral küsimus, kas laste lõuna­uinak lasteaias peaks olema kohustuslik, nagu see on ligi 70 aastat olnud. On toodud poolt- ja vastuargumente. Samas uuringud tõestavad ja unespetsialistid ütlevad, et 3.–4. eluaasta vahel hakkab laps tasapisi lõunaund ära jätma ning pärast 4. eluaastat pole see talle eluliselt vajalik. Üks oluline põhjus on see, et 5. eluaastaks on lapse uni kujunenud sarnaseks täiskasvanu omaga ja ta saab ööunest kätte kõik arenguks vajaliku.