Unenõustaja Kene Vernik: lasteaialapsi ei tohi päeval magama sundida! Lõunauni võib tekitada nõiaringi, kus laps ei jää õhtul enam magama

Sotsiaalministeeriumi 2010. aastast pärinevas määruses on kirjas, et 3. eluaastast peab lapsele olema tagatud päevas puhkeaeg, kuid valikuvõimalusega une ja muu vaikse tegevuse vahel. Unenõustaja ja psühholoog Kene Vernik teab paraku hästi, et tegelik olukord meie lasteasutustes on midagi muud – on vaid üksikud lasteaiad, kus lubatakse valida magamise asemel rahulik tegevus.