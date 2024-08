Oma lapsi üle kolme aasta imetanud emad jagavad: hukkamõistu pika imetamise eest tuli nii lähedastelt kui ka võõrastelt

Marin imetas suuremat last kolmanda eluaastani ja vahepeal ka kaht last korraga

„Arvasin, et on veider, kui laps ise rinda küsida oskab, aga lõpuks imetasin ikka kolm aastat,“ meenutab Kaisa oma esiklapse imetamisteekonda.

Marin meenutab, et halvustavat suhtumist pika imetamise osas sai ta küllaga. Kõige rohkem tegid haiget lähedaste inimeste kommentaarid.

Gerda on kuulnud, et nii suurt last imetades kasvatab ta lapsest perverti.