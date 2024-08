„Tagasi kooli“ komplekt vähem kui 13 euro eest? Jah, sa leiad selle Pepcost!

„Esimesed koolipäevad on lapsele suur sündmus – tuleb sisse elada uude rutiini, mis tähendab teadmiste omandamist, suhete loomist eakaaslastega ja väga paljusid teisi uusi kogemusi. Oleme teadlikud, et kooliaasta algus võib olla seotud ka paljude emotsioonidega vanemate jaoks, eriti kui tuleb kokku panna tagasi-kooli-komplekt. Me aitame neil selle väljakutsega pingevabalt toime tulla laia ja mitmekesise koolitarvikute valikuga. Soovime, et iga vanem leiaks hõlpsalt midagi, mis vastab nende lapse ootustele ja samal ajal ei maksaks palju,“ ütleb Pepco Grupi kaubandusdirektor Agnieszka Jaworska.