Kuidas riietuda koolis akadeemiliselt, aga jäädes iseendaks? Praktilised soovitused moodsate ja sobivate kooliriiete ostmiseks!

Üks suurimaid oskusi elus on hoida tasakaalu. See kehtib ka kooliriiete puhul. Ühelt poolt on tegu akadeemilise keskkonnaga ning oma riietusega on võimalik näidata üles austust teiste, ka õpetajate vastu. Teisalt tulevad mängu lapse soovid, mugavus ja vajadus tunda end koolis „iseendana“. Kuskile nende kahe vajaduse vahele võikski ideaalne koolis käimise riietus jääda. Parim viis seda saavutada on miksida viisakat stiili tänavastiiliga.