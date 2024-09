Maris Kõrvits: näen, et kui teismelistega on jamad, siis tihti nende vanemad ei räägi oma lastega päriselt. Vanem on vanem ja laps peab olema laps

Retro FMi hommikuprogrammi saatejuht Maris Kõrvits kasvatab abikaasa Henry aka Genkaga kolme last: 14aastast Tuule Teelet, seitsmest Karl Villemit ja viiest Georg Akselit. Marise vanim poeg Oscar Robin on juba täiskasvanuks saanud, ent on emaga ikka lähedane. Väga lähedane on Maris ka ainsa tütre Tuule Teelega. „Räägin emale kõik oma saladused ja probleemid,“ kinnitab tüdruk.