Nelikutega perekonna argirõõmu varjutavad murepilved. „Nii suure pere kulud on kohati üle mõistuse suured“

Irina tõdeb, et uudis nelikutest ei olnud tema jaoks suur üllatus, sest Grigori emal on kaksikõde, seega mitmikutegeen on peres esindatud. Naine meenutab, et esmasel ultraheli vastuvõtul ämmaemandalt uudist kolmest lootest kuuldes valdas teda korraks murelaine. „Mis küll saama hakkab? Mis lapsevanker mu kolm beebit ära mahutab?“