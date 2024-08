PODCAST | Mida teha, kui vanemate lahkuminek langeb samale ajale kui lapse kooliminek

Lahutus on keeruline ja emotsionaalne elumuutus kõigi pereliikmete jaoks. Kui see langeb kokku lapse kooliminekuga, on eriti oluline pakkuda lapsele tuge ja turvalisust. Psühholoog Helena Talihärm jagab nõuandeid, kuidas vanemad saavad oma last sel keerulisel perioodil toetada.