Riinu trenniblogi | Varajased jalutuskäigud on need kõige hõrgumad!

„Nüüd tundub mulle vanade harjumuste järgi ca 5 km päevas jalutamist kriminaalselt vähe. Hea tunne on ikka vaid siis, kui õhtuks on vähemalt 10 km jalutatud, parem veelgi rohkem,“ jagab meie trenniblogija Riin, kuidas jalutamine on saanud tema igapäevaseks harjumuseks.