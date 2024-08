KRISTIINA BLOGI | Tihti tekib tunne, et lihtsam ja kiirem on ise ära koristada, kui panna lapsed koristama

„Emme, tule vaata, mingi asi on voodi all!“ hüüdis kunagi üks mu tütardest, hääles nii kerge uudishimu kui ka ehmatus. Läksin siis vaatama. Mis seal voodi all ikka oli – vana hea tolmurull. Oli teine lihtsalt natuke priskemaks kasvanud kui tavaliselt enne fataalset tolmuimemisprojekti. Ju siis polnud meil varem see teema nii käest ära läinud (või siis polnud lapsed varem nii hoolikalt voodialuseid takseerinud).