Kolmas laps ja ikka kolm päeva sünnitust

Pea kohe, kui olime otsustanud, et pere võiks suureneda, saime ka triibud testile. Rasedus möödus üsna kergelt, kui välja arvata iga­hommikune iiveldus, mis kestis neli kuud järjepanu. Lootsime, et vahest on poiss tulekul, sest kui tüdrukutega isutas pidevalt jäätise ja šokolaadi järele, siis sel korral ma magusast miskit kuulda ei tahtnud. Siiski ei osutunud isude järgi ennustamine tõeseks ja ultrahelis saime teada, et meid on õnnistatud taas tütrega.