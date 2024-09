„Lootsin, et kolmas sünnitus on teistest kiirem. Läks täiesti vastupidi“

Kui laupäeva ööl vastu pühapäeva, s.t vastu 6. augustit, hakkasid veed nirisema ja lisandusid õrnad valud, lootsin juba, et ma ei pea esilekutsumisele minema. Pöördusin püha­päeva hommikul lootusrikkalt Tallinna-lähedasest kodust koos mehega Pelgulinna sünnitusmajja, selgitades, et mul hakkasid veed nirisema ja loodetavasti hakkan peagi sünnitama. Valvearst vaatas mind läbi. Ta oli aga kindel, et tegu ei saanud olla looteveega, ja et avatust oli vaid 2–3 cm, saatis mind koju tagasi.