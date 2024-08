Testi oma teadmisi: palju võib kaaluda ranits ja kui palju peab koolitarvete eest välja käima?

Prisma kommunikatsioonijuhi Kertu Kärki sõnul on neli kuldreeglit, kuidas kooliks valmistumisest rõõmu tunda ja teadlikke valikuid teha:

1. Tee ostunimekiri. Sageli annavad koolid selle ette, aga abiks on ka kiire otsing internetis. Nii ei satu üleliigseid asju ostukorvi.

2. Räägi enne poodi minemist plaanid lapsega läbi. Kui lapsega on jõutud üksmeelele, milliseid koolitarbeid vaja läheb, milline on endale seatud eelarve ja mille põhjal valikuid langetakse, siis ei ole ka suuremaid pettumusi oodata.

3. Varu poodlemiseks aega. Prismas on tuhandeid koolitooteid, mille vahel valida saab. Iga aasta on saadaval uusi trenditooteid ning ajas muutuvad ka lapse ootused ja panus otsustamisse.

4. Eelista omabrände. Prisma on jõudsalt kvaliteetsete ja hea hinnatasemega omabränditoodete valikut laiendanud. Hiljuti lisandus valikusse trendikas WKLY riidebränd. Laste ja vanemate seas on juba väga hinnas Ciraf ja House tooted, mis püüavad pilke, on nahasõbralikud ja peavad ka aktiivsele kasutusele vastu.