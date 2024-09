Ära lõika last tema maailmast välja! Digitarkus tuleb koos tarbides

Kas kõik on aga nii must ja valge? Eesti Nokia on aastakümneid olnud seesama digimaailm, mida lastest nii kiivalt eemal püüame hoida. Oleme olnud uhked oma e-riigi ja e-lahenduste üle ning maailmale kiitnud, kui targad me digitaalselt oleme. Ometi kodus sajatame lapsi: pane see ekraan ometi käest, tee midagi tarka! Miks see nii on? Miks me lapsi kasvatades ei suuda e-maailmas näha võimalusi, vaid ainult hirmu?