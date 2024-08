Suurim valik veelgi parem: viis huvitavat fakti uuenenud Rocca al Mare Prisma kohta

Uuenduskuuri eesmärk oli muuta suurim valik ka parimaks ning seda lähtudes Rocca al Mare Prisma külastajate eelistustest ja ootustest. „Rocca al Mare Prisma klient on kõrgete ootustega ja talle on oluline meeldiv ostukogemus, kõrge kvaliteet ja lai valik. Sellest lähtusimegi uuenduste tegemisel ja kaubavaliku ülevaatamisel ning laiendamisel. Paljudes osakondades oleme tootevalikut rikastatud uute ja huvitavate toodetega ning mitmeid kaubamärke on vastavalt viimastele trendidele välja vahetatud,“ selgitab Torim.

Tänaseks on värske ja kaasaegse välimuse saanud kommide ja snäkkide osakond ning täiendatud on kookide ja tortide valikut, mis paneb silma särama nii suurtel kui ka väikestel magusasõpradel. Samuti on kaasajastatud ja täiendatud kosmeetika-, lemmiklooma- ja vaba aja toodete osakondade kontseptsioone, et kliendid vajalikud tooted veelgi mugavamalt ja lihtsamalt üles leiaks.