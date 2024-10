Õppenõustaja: kiita tuleb ka lapse pisemaid arenguid koolis, mitte ainult perfektseid tulemusi

Meie 7aastane tütar alustas just 1. klassi ja kuigi ta suvel oli sellest väga elevil, on ta nüüd hakanud väljendama ärevust ja väsimust. Tal on raskusi uue rutiiniga kohanemisel ja rõõmsad hommikud on muutunud pisaraterohkeks. Ka 11aastane poeg, kes nautis pikka suvepuhkust iga päev pea üheteistkümneni magades, on hädas uude rütmi sisseelamisega ning vajab pidevalt meeldetuletusi nii ärkamisel, õppimisel kui ka asjade kokkupanekul. Kuidas saaksime aidata oma lastel sujuvalt uue kooliaasta rütmi sisse elada?