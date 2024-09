Psühholoog-pereterapeut kooli algusest: ole toeks ja olemas, aga ära tee asju lapse eest ära

Kui laps on käinud lasteaias, siis saab sealt koolile esitamiseks arengukaardi, kus on kirjas lapse oskused ja koolivalmiduse ülevaade. Seal on kaardistatud, millised on lapse eneseteenindusoskused, kuidas ta tuleb toime oma emotsioonidega, kui arenenud on sotsiaalselt, kuivõrd suudab keskenduda. Suures piires sõltub nendest oskustest, kui kergelt või keeruliselt koolielu algab.