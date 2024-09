Magada tahaks!

Mul on tunne, et ma olen siin juba olnud, ilmselt paljud lapse­vanemad on. Kui veetsime Hõbega esimest suve ja edasi teist, tuli ikka ette öiseid ärkamisi, tuli ette lapse uinutamist, tuli ette, et öö jäi meile kui vanematele lühikeseks. Meie või õigemini Hõbe kasvas sellest välja ja uneelu taastus juba normaalsusse, kus laps magas järgemööda ning lapsevanemadki põõnasid jutti hommikuni. Vähemalt kella seitsmeni! Sest siis toimub ikkagi loomulik ärkamine. Aga kui öö jooksul kordagi ärkama ei pea, on see kui pikk ja kosutav talveuni.