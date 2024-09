Kas ta kasutab minu vastu vaimset vägivalda?

Füüsilise vägivalla kõrval on vaimne vägivald väga suur probleem, sest seda on raskem märgata. Sellega võib olla tegu, kui pidevalt partneri peale häält tõstetakse, olulistest vestlustest kõrvale hoitakse, teist alavääristatakse ja tema tundeid pisendatakse, kaaslase suhtlust või väljas tegutsemist piiratakse. Teisisõnu: igasugune sage käitumine, mis on teisele ebamugav või tekitab negatiivseid tundeid, on vaimne vägivald. Suhtes kiputakse aga seda kõike pisendama ja endale sisendama, et tegelikult on kõik korras.