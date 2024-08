Sylvain Oulala – artist, kes toob naeratused ja žongleerimisoskused üle Eesti

Sylvaini missioon on lihtne, kuid mõtestatud – muuta maailm paremaks paigaks, jättes kõigi, keda ta kohtab, suule suurema naeratuse ja andes kõigile positiivset energiat. Tema etteasted ei ole pelgalt uskumatute oskuste demonstreerimine üherattalisel diabolode ja nugadega, vaid see on palju enamat. See on inimestega suhestumine ja nende tuju tõstmine.

Möödunud suvel viis Sylvain oma vabaduse ja lõbu otsingud uutesse kõrgustesse, sõites üherattalisega Prantsusmaalt Eestisse – 3220 kilomeetri pikkune teekond, mis võttis aega 115 päeva. Kuigi reis on nüüdseks lõppenud, pole teekond veel kaugeltki läbi. Sylvain monteerib endiselt selle reisi dokumentaalsarja, mida hakatakse alates oktoobrist igal nädalal tema YouTube’i kanalile üles laadima. See on lisaks vlogile kui enesearengu retk, mis näitab, kuidas ta samm-sammult mugavustsoonist välja astus, jagades sealjuures näpunäiteid, kuidas ootamatutest väljakutsetest üle saada.

Sel suvel on Sylvainil üks suur missioon – tuua oma show igasse Eestimaa nurka. Viimase nelja aasta jooksul on ta esinenud väga paljudes väikelinnades üle Eesti ning seegi aasta pole erand. Siiani on ta külastanud 37 linna ja ringreis jätkub endiselt! Etteasted on tulemas Kohtla-Järvel, Jõhvis, Tamsalus, Tapal ja Rakveres.

Ka Sul on võimalus sellest osa saada! Vaata lähemalt Sylvaini Facebookist või otse Sylvain Oulala tuuri lehelt.

Kui suvetuur saab läbi, on Sylvaini fookuseks esineda nii era- kui ettevõtete üritustel. Show’sid on võimalik teha nii sise- kui välitingimustes. Show’d on ülimalt eripalgelised, sisaldades tule-show’d, üherattalise tsirkuse etendusi ja LED-show’d, mis on etenduste kõige värskem lisa. Kui oled korraldamas üritust ning tahad lisada sinna maagiat ja põnevust, on Sylvain kindlasti õige inimene. Tasub kiiresti tegutseda, sest kuupäevad juba täituvad. Sylvainiga saab ühendust võtta aadressil booking@sypocircus.com või tema sotsiaalmeedias @sylvainOULALA.