PODCAST | Beebiviiplemise abil saab juba pooleaastane beebi vanemaga suhelda

„Laps tahab vanemale jagada ka oma rõõmu, mitte vaid põhivajadusi,“ toob beebiviiplemise Eestisse toonud Karoliine Piksarv välja ühe suurima beebiviiplemise boonuse. Kui nutu abil saab laps kõhu täis ja kuiva mähkme, siis viibe võimaldab lapsel juba varakult jagada ka elevust. Näiteks jalutuskäigul märgatud linnu üle! Viiped annavad lapsele juba varakult abivahendi enda väljendamiseks. See aitab lapsel vältida frustratsiooni, mis tekib, kui keegi teda ei mõista. Muljetavaldav on see, et Karoliine kogemused näitavad, et juba viiekuused beebid suudavad esimesi viipeid teha.