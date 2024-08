RIINU TRENNIBLOGI | Pärast peaaegu kaks kuud trennis käimist uuris mees mult, kus need mu kõhulihased siis on. Tõden, et ei tea!

Muret on mulle viimastel nädalatel teinud mu edusammud või õigemini nende näiline puudumine. Mees torkas ükspäev mühatades, et „kussss siiiis neeeed kõhulihaseeeed on?“. Pole ikka veel näinud! Vargsi piilun end peeglist, ohkan ja tõden, et mingeid nähtavaid erinevusi kuskilt ei paista.



Saan aru, et umbes kaks kuud treeningut ei muuda mu keha nii kiiresti ja drastiliselt, aga m i d a g i ju võiks olla, eks?! Ohkisin ja nukrutsesin ja mõtlesin, et olen saamatu ja teen midagi väga valesti... kuniks