JURIST VASTAB | Eksmehel pole meie ühise lapsega sidet, aga ta ei luba mul lapsega välismaale kolida. Kas ta saab mind takistada?

„Kasvatan üksi oma 6aastast poega. Pärast neli aastat tagasi toimunud lahkuminekut on isa olnud lapsega suhtlemises passiivne ja tugevat sidet neil seetõttu tekkinud pole. Nad kohtuvad mõned korrad aastas lühiajaliselt. Mulle tundub, et isa teeb seda pigem kohusetundest, aga mis parata. Nüüd on mul tekkinud mõte minna lapsega Soome elama, sest seal oleks mul tunduvalt paremad teenimisvõimalused. Soomes on aastaid elanud ka minu ema ja vend. Kui nüüd oma plaanist lapse isale rääkisin, ütles ta aga, et talle see ei sobi, et laps Eestist ära kolib. Mul pidavat olema kohustus ka tema seisukohaga arvestada, sest meil on ühine hooldusõigus. On see tõesti nii, et ta saab meile käe ette panna?“