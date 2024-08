Juba jälle! Kaks väikelast panid lasteaiast plehku. Õppealajuhataja: üks lastest näitas hiljem ise, kuidas nad põgenesid

Õnnetused võivad juhtuda vaid sekundiga, ükskõik kui valvsad lapsi valvavad täiskasvanud ka poleks. Hommikuti lapsi lasteaeda viies ei tahaks ükski vanem uskuda, et ta laps võib vahepeal sealt ka kaotsi minna. Paraku on see mõne kuu jooksul juba kolmas taoline intsident, millest Pere ja Kodu kirjutada saab.