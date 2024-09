Emme, minust saab ema!

Palju räägitakse, et naised lükkavad laste saamist edasi, kuid tegelikult on meie seas üksjagu neidki, kes on väga noorelt emaks saanud. Statistikaameti andmetel oli mullu 4 sünnitajat vanuses 15 aastat, 12 sünnitas 16aastaselt, 15 noort 17aastasena ja 39 noort 18aastasena. Statistika näitab, et selliste sünnitajate hulk on siiski vähenenud: kui 2013. aastal oli 140 alaealist sünnitajat, siis eelmisel aastal vaid 31.