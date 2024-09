Sa ei pea kõigile meele järgi olema!

Nooremana mõtlesin alati, et pean kõigile meeldima ja meelepärane olema. Kui vanemaks sain, mõistsin, et õiged inimesed võtavad sind sellisena, nagu sa oled, ja jäävad su kõrvale. Noortele ütleksingi praegu seda: jää iseendaks, ära teeskle kedagi, kes sa tegelikult ei ole. Sõbrad kõik tulevad ja lähevad, see on see, millega tuleb arvestada. Su ellu hakkavad tulema erinevad inimesed, kes annavad õppetunde; kes näitavad, et oled piisav, ja viivad sind õigele teele.