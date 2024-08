SUUR ÜLEVAADE | Milline laste nutikell näitab kõige täpsemalt asukohta? Aga millise aku peab kõige kauem vastu?

Tahaks teada, kus laps parasjagu on, aga nutitelefoni veel osta ei soovi või kipub see ära kaduma? Hea lahendus on lastele mõeldud nutikell, tänu millele saab lapsega ühendust hoida, ilma et selle mängud ja rakendused last ahvatleksid. Aga lastele mõeldud nutikellade valik võtab silme eest kirjuks. Küsisime emadelt järele, millise kellaga nemad rahul on.