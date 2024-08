KUULA | Lasteabi saade: riiklik perelepitusteenus aitab lahku minevatel lapsevanematel sõlmida lapse huvidest lähtuvaid kokkuleppeid

Perelepituse eesmärk on sõlmida lapse heaolust lähtuv kokkulepe, mida mõlemad lapsevanemad austavad ja seetõttu sellest ka kinni peavad. Eesmärk ei ole panna lapsevanemaid ära leppima, vaid kokku leppima!

Kuula saatest, millised on tavapärased teemad perelepituses, mille lahendamisel lahku minevad vanemad tuge vajavad, kuidas selguvad lapse vajadused, millal on lahenduseks perelepitus ja millal tuleb minna kohtusse, kas perelepituse teenus on tasuta ning palju muud teemasse puutuvat.