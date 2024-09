TERE, KOOL! Pere ja Kodu toimetus soovib kõikidele muretut kooli- ja lasteaia-aasta algust

Meie poeg alustas 1. klassi ja ma ei salga, et uus elukorraldus tekitab nii elevust kui ärevust. Viimast ennekõike elurütmi täieliku muutumise tõttu. Kui siiani saime üsna vabalt oma elu korraldada – käia reisil, kui töögraafik seda lubas, ning jätta hommikul laps koju, kui soovi oli, siis nüüd hakkab kõik käima palju rutiinsemat rada, millega peame harjuma nii meie kui laps. Samas on muidugi ka väga palju rõõmu ja elevust, sest avanemas on nii palju uusi uksi. Uusi inimesi ja uusi teadmisi. Uusi huvialasid. Usun, et elevus ületab peagi ärevuse.

Monica

Iga järgmise lapsega läheb tõesti lihtsamaks

Meil alustas sel sügisel 1. klassi teine laps. Kümme aastat tagasi esimesega sama teekonda ette võttes oli närv pingul. Ostsime koolikraami läbi terve suve ja rääkisime, mis teda ees ootab. Kartsin, kas laps ikka on nii suureks iseseisvumiseks valmis. Tegelikult olin hoopis mina see, kes valmis polnud.

Tänavu tuli kõik kordi rahulikumalt. Suvi otsa sai poiss murevabalt puhata ning hankisin vaid pinali ja koolikoti. Vihikute ja muu väikekraamiga ootasin, kuni klassijuhataja nende kohta korrektse nimekirja andis. Ainus, mis veidi muret tekitab, on küsimus, kuidas seitsmesele Tallinna kesklinnas turvaliselt liikumine selgeks teha, ent küllap laheneb seegi. Mingite teemadega on tõesti nii, et iga järgmise lapsega läheb lihtsamaks.

Elin

Kuidas olla toeks ja mitte lämmatada?

Septembrist jätkavad mu kolm last koolis ja pesamuna lasteaias. Suurim muutus võrreldes eelmise aastaga on see, et vanim tütar astus põhikooli. Uus maja, uued õpetajad. Rohkem õppimist, rohkem iseseisvust. Kuidas olla talle toeks, aga samas mitte lämmatada? Kuidas mahutada argiellu kõigi nelja lapse trennid-huviringid? Need on küsimused, millega nüüd vastamisi seisan. Loodan, et vaikselt langema hakkavate lehtedega kaob ka murekoorem ja kõik loksub paika.

Britt

Iga suvelõpp tundub kui ühe peatüki lõpp