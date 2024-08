Kas ja millal lubada lapsel ise kooli minna? „Olude sunnil peame last veel paar aastat autoga kooli sõidutama“

Kohe algab kool ja see seab paljud vanemad tõsise küsimuse ette, millal ja kuidas harjutada laps iseseisvalt kooli minema. Ohte on ju palju. „Tihti aga ei mõelda sellele, et viies algkoolis last pidevalt autoga kodust kooli ja koju tagasi, ei pruugi ta omandada piisavalt jalakäijakogemusi. Mida varem harjutamist alustada, seda parem, sest kooliaasta alguses on lapsel niigi palju uusi kohustusi ja reegleid,“ ütleb ekspert. Uurisime vanematelt, millal nad oma lapsed liiklusesse lubavad ja kuidas lapsi liiklusega harjutavad.