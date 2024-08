Kõik vajalikud koolitarbed Lidlist | Lidl.ee

Koosta nimekiri

Koolitarvete valik lööb kindlasti silme eest kirjuks ning poes ei pruugi meeldegi tulla, mida kõike on vaja osta. Selleks, et midagi ei ununeks, on mõistlik koostada kooliasjade nimekiri. Mõned poed, aga ka koolid, koostavad ise sellise nimekirja ning see teeb ostlemise tunduvalt lihtsamaks.

Vahel on kindlam oma lapsega või õpetajaga läbi arutada, millised on vajalikud kooliasjad, mida laps kindlasti tundides vajab. Seejärel tuleks üle vaadata ka muu vajalik nagu näiteks riided või hea õpikeskkonna jaoks vajalikud esemed. Nii saad koostada individuaalse koolitarvete nimekirja.

Hädavajalikud koolitarbed

Isegi kui eelmisest aastast on mõned koolitarbed alles, on asju, mida peab igal aastal ostma. Selleks on näiteks kirjutusvahendid, vihikud, kaustikud ja muu hädavajalik koolitundides kasutamiseks. On oluline valida iga lapse jaoks koolitarbed, mis sobivad tema vanuse ja õppeainetega.

Kirjutustarbed

Iga kooliskäija jaoks on kindlasti vajalikud erinevad kirjutusvahendid. Olenevalt lapse vanusest ja kooliastmest võivad selleks olla harilikud pliiatsid, pastakas, markerid, kustukummid, teritajad või korrektor.

Kuna pliiatsi ja pastakaga peab tunnis tegema palju tööd, on oluline valida selline mudel, mida on mugav hoida ning mis ei väsita kätt. Nii on lapsel parem tunnis kaasa töötada ning krampis käsi ei sega keskendumist. Mõned poed lasevad pliiatseid ja pastakaid enne ostmist proovida. Nii on hästi näha pliiatsite sobivust.

Vahel on vaja ka joonestusvahendeid nagu mallid, erinevad joonlauad, sirkel ja muu koolitööks vajalik. Neid pole küll igas kooliastmes vaja, kuid mõnes klassis on need asendamatud, näiteks matemaatikatunnis.

Vihikud ja kaustikud