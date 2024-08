Laste uneaega tuleks juba praegu hakata kohandama sügisese rütmiga

Sammud muutunud unerutiini hõlbustamiseks

Unenõustaja sõnul ei vaja lapsed alates neljandast eluaastast enam päeval uinakuid ning vajavad öösel umbes 11 tundi ja 30 minutit und, 6-aastased lapsed vajavad aga kuni 11 tundi ööund. Algkooliealine laps vajab aga ligi 9-11 tundi ööund, teismeline 8-10 tundi ja noor täiskasvanu (19+) vajab öösel 7-9 tundi und. „Unetsükli arhitektuur muutub aja jooksul: vanuse kasvades unetsüklite arv väheneb ja tsüklid omakorda pikenevad,“ lisab Nigul.

Arvestades erinevaid unevajadusi, soovitab spetsialist sügise hakul lastega läbi rääkida milline hakkab olema kooliaja päevakava ja ootused.

„Lapsega tuleks juba varakult arutada, milline hakkab olema kooliaja rütm. Võttes arvesse koolipäeva alguse aega, tuleks läbi arvutada, millal oleks õige aeg uinuda, et öine unevajadus täis magatud saaks. Sellesse protsessi võiks kindlasti kaasata ka lapsed. Koos võiks läbi mõelda, millised on und soodustavad tegevused. Lapsele võiks anda valida, millised nendest tegevustest on just tema lemmikud ning neid tegevusi võikski hakata juurutama juba augusti teises pooles,“ jagab Nigul.

Ta lisas, et noorele inimesele on tihti vaja selgitada, miks on regulaarne une- ja ärkamisaeg oluline. „Lapse aju vajab rutiini, et täielikult toimida. Me teame, et noortele meeldib nädalavahetusel „järgi magada“, kuid see muudab tegelikult raskemaks unerežiimi taastamise koolinädala alguses. Soovitan nädalavahetustel minna magama vaid kuni tund hiljem ja ärgata hommikul kuni tund hiljem kui koolipäevadel,“ soovitab spetsialist.

Niguli sõnul vajavad lapsed rutiini, et tunda end turvaliselt, õppida oma aega planeerima ning mõistma ühiskonna ja perekonna ootusi noore. „Unerežiim on õpilase jaoks hädavajalik, et tunda end koolipäeval võimalikult puhanuna. Piisav uni on ka parim viis keskendumise parandamiseks, aju arengu toetamiseks, olulise info meelde jätmiseks ja parimate tulemuste saavutamiseks nii koolis kui ka trennis,“ ütleb unenõustaja.

Loo rituaale, mida lapsed ootavad