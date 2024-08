Kui laps saab esimese nutitelefoni, mida tähele panna?

Meie ostsime telefonid enda lastele esimeses klassis koos liitumise ja internetiga, kuna saime need odavalt. Interneti ja telefoni ajapiiranguid me ei seadnud. Küll aga leppisime eelnevalt suusõnaliselt kokku, kuidas internetti ja telefoni võib kasutada. Sotsiaalmeedias osalemise reeglites oleme kokku leppinud, et laps ei filmi ennast ega postita endast pilte, ei filmi kodu ega postita kodust pilte ega anna üksikasjalikult teavet meie pere käikudest. Veel on reegliks see, et Tiktokis ja Instagramis ei postita üldse.